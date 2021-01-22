МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ России планирует внести в Госдуму весной законопроект о распространении системы эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил в пятницу глава ведомства Ирек Файзуллин.

По словам Файзуллина, до 2024 года поставлена задача ввести 410 миллионов квадратных метров жилья, из которых ИЖС должно составить порядка 200 миллионов квадратных метров. К 2030 году должен быть построен 1 миллиард квадратных метров жилья.

"Без индивидуального жилищного строительства планы построить миллиард квадратных метров жилья к 2030 году невыполнимы. Отсутствие ипотеки и нормальных залоговых схем — это барьер. В самое короткое время отрабатываем механизмы перехода на счета эскроу в этой части. Думаем, что в весеннюю сессию все эти документы проведем через Госдуму", — сказал Файзуллин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Льготную ипотеку на частные дома могут применить на федеральном уровне

Он отметил, что в ближайшее время, пока не принята нормативная база, будут запущены пилотные проекты двухэтапного ипотечного кредитования и формирования структуры по залогу, ведутся консультации с банками.

"Документы практически на выходе. Минстрой однозначно будет этим заниматься", — добавил Файзуллин.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — это так называемое проектное финансирование.