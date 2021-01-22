МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ России выступает за продление программы льготной ипотеки под 6,5% на новостройки после 1 июля 2021 года, но не исключает возможную корректировку ее механизма, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти РФ продлили программу до 1 июля 2021 года. По данным компании "Дом.РФ", в рамках программы в прошлом году было выдано 345,6 тысячи кредитов на сумму более 1 триллиона рублей. Власти рассказали о судьбе строящихся апартаментов

"Наша позиция такая, нужно сохранять льготную ипотеку, сохраняя этот механизм, который, возможно, стоит скорректировать. Мы получили поручение президента отработать с Центробанком и экономическим блоком все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье", — сказал Файзуллин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.