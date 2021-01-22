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Минстрой не исключил продление льготной ипотеки
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Министерство строительства и ЖКХ России выступает за продление программы льготной ипотеки под 6,5% на новостройки после 1 июля 2021 года, но не исключает возможную корректировку... ПРАЙМ, 22.01.2021
россия, льготная ипотека, минстрой, недвижимость, новости, бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ России выступает за продление программы льготной ипотеки под 6,5% на новостройки после 1 июля 2021 года, но не исключает возможную корректировку ее механизма, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.
Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти РФ продлили программу до 1 июля 2021 года. По данным компании "Дом.РФ", в рамках программы в прошлом году было выдано 345,6 тысячи кредитов на сумму более 1 триллиона рублей.
"Наша позиция такая, нужно сохранять льготную ипотеку, сохраняя этот механизм, который, возможно, стоит скорректировать. Мы получили поручение президента отработать с Центробанком и экономическим блоком все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье", — сказал Файзуллин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.