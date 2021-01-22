МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз на территорию России томатов еще с шести предприятий Азербайджана и яблок, производимых семью азербайджанскими компаниями, сообщается на сайте ведомства. Россия может воспользоваться новым транспортом коридором в Азербайджане

"Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз в Россию томатов с шести азербайджанских предприятий и яблок, производимых семью компаниями", — говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что такое решение было принято на основании полученной от агентства пищевой безопасности Азербайджана информации о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.

Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета объяснялось продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки с некоторых предприятий были вновь разрешены.