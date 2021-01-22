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Россия разрешила ввоз томатов и яблок с ряда предприятий Азербайджана
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Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз на территорию России томатов еще с шести предприятий Азербайджана и яблок, производимых семью азербайджанскими компаниями, сообщается... ПРАЙМ, 22.01.2021
овощи, россия, азербайджан, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз на территорию России томатов еще с шести предприятий Азербайджана и яблок, производимых семью азербайджанскими компаниями, сообщается на сайте ведомства.
"Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз в Россию томатов с шести азербайджанских предприятий и яблок, производимых семью компаниями", — говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что такое решение было принято на основании полученной от агентства пищевой безопасности Азербайджана информации о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.
Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета объяснялось продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки с некоторых предприятий были вновь разрешены.