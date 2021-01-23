МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в медорганизации РФ в 1 квартале 2021 года поступит более 17 миллионов доз вакцины от COVID-19, привьют порядка 20 миллионов россиян.

"Мы сейчас за эту неделю сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года, исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации — это чуть более 17 миллионов, и мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1". Вакцина от COVID-19 взвинтила спрос на сухой лед

По ее словам, это будут как привитые двумя дозами вакцины, так и получившие одну.