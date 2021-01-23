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Власти рассказали, сколько доз вакцин поступят в медучреждения до апреля
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в медорганизации РФ в 1 квартале 2021 года поступит более 17 миллионов доз вакцины от COVID-19, привьют порядка 20 миллионов россиян... ПРАЙМ, 23.01.2021
пандемия, ковид, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в медорганизации РФ в 1 квартале 2021 года поступит более 17 миллионов доз вакцины от COVID-19, привьют порядка 20 миллионов россиян.
"Мы сейчас за эту неделю сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года, исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации — это чуть более 17 миллионов, и мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, это будут как привитые двумя дозами вакцины, так и получившие одну.