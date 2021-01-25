МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мультфильм "Душа" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 268,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com. Кассовые сборы российских кинотеатров резко сократились в 2020 году

Совместный мультфильм от студий Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios повествует о школьном учителе музыки, который всю жизнь мечтал выступать в джазовом ансамбле. Однажды учитель по пути домой проваливается в люк и погибает. Он оказывается в месте, где души людей получают таланты и способности перед тем, как отправиться на Землю. Тут учитель становится наставником юной души, которая уже много веков не хочет родиться.

Второе место рейтинга занимает вторая часть русского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла" со сборами 74,2 миллиона рублей за выходные. Общие сборы фильма составляют почти 2 миллиарда рублей. "Последний богатырь" стал одним из самых популярных фильмов новогодних праздников. Премьера второй части фильма состоялась 1 января. В ней зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме.

На третьем месте рейтинга – отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Картина за минувший уикенд заработала свыше 57 миллионов рублей.

Четвертую позицию заняла картина Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина: 1984", собравшая более 45 миллионов рублей. Пятерку замыкает российская комедия "День города", собравшая за минувшие выходные 40 миллионов рублей.

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