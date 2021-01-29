МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может поставить в ЕС 100 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во втором квартале 2021 года после завершения основной части массовой вакцинации в России, говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

"После завершения основной части массовой вакцинации в России РФПИ имеет возможность предоставить в ЕС 100 миллионов доз вакцины "Спутник V" для 50 миллионов человек во втором квартале 2021 года (при условии одобрения европейским регулятором EMA)", — отмечается в сообщении. Разработчики напоминают, что вакцина зарегистрирована в 15 странах. Ранее РФПИ подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС, фонд ожидает, что процесс постепенной экспертизы начнется в феврале. Москва надеется, что ЕС устоит перед шантажом США по "Северному потоку 2"

По данным издания Politico, в ЕС разработали механизм, согласно которому экспорт вакцины в другие страны будет запрещен, потребуется специальное разрешение. Оно будет выдано, если производитель вакцины исполнил обязательства по заказам внутри блока. Поставок в бедные страны в рамках программы COVAX этот механизм не коснется.

Британские СМИ сообщают, что новые меры, прежде всего, направлены на запрет вывоза вакцин в Британию. Источник Politico в ЕС косвенно подтвердил, что эти меры могут коснуться и других стран, в частности Канады. Как пишет Independent, "вакцинная война" была спровоцирована, в частности, компанией AstraZeneca, которая гарантировала поставки вакцины в Британию, но откладывает ее передачу ЕС, указывая на более позднюю дату подписания контракта. "Спутник V" зарегистрируют в Мексике, Парагвае и Пакистане

В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации к июню-августу порядка 70% населения ЕС.

Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.