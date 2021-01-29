МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca предложила до конца марта поставить Евросоюзу дополнительно 8 миллионов доз своей вакцины от коронавируса, что в ЕС сочли недостаточным в сравнении с тем объемом, который ожидался от компании изначально, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее AstraZeneca сообщала, что из-за необходимости оптимизации производства вакцины темпы ее поставок будут меньше ожидаемых и в первом квартале вместо запланированных 80 миллионов доз в ЕС поступит 31 миллионов доз вакцины. Это вызвало критику со стороны ЕС и политиков стран-членов, которые, в частности, заявляли, что компания по контракту обязана поставить изначальный объем вакцины, тогда как представители компании указали, что речь шла не об обязательствах, а о возможных объемах поставок.

По сведениям агентства, участвующий в переговорах с фармкомпанией чиновник ЕС сообщил, что "позже AstraZeneca предложила увеличить поставки до 39 миллионов доз в первом квартале", однако и такой объем в ЕС сочли "недостаточным". AstraZeneca подала заявку на регистрацию своей вакцины в ЕС

Как отметил источник Рейтер, по договору, согласованному в августе, за этот период ЕС должен был получить от AstraZeneca не менее 80 миллионов доз вакцины, а возможно, и 120 миллионов, — "в зависимости от того, как прочесть договор".

Вакцина AstraZeneca, которую в ЕС планируют закупить в объеме до 400 миллионов доз, станет третьей по счету вакциной, одобренной к использованию в ЕС после препаратов компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз).

Ожидается, что европейский лекарственный регулятор одобрит ее к использованию уже в пятницу.