БЕРЛИН, 29 янв — ПРАЙМ. Немецкий Институт Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за контроль над оборотом лекарственных препаратов, подтвердил, что контактирует с российской стороной по вопросу возможной регистрации и дальнейшего производства в ЕС вакцины от коронавируса "Спутник V," заявил глава института Клаус Цичутек.

Ранее о том, что институт может оказать такую консультационную помощь, говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РФПИ может поставить в ЕС 100 миллионов доз "Спутник V"

"Совместной работой я это не назову, потому что у нас другие задачи, чем у разработчиков, но да, уже были запросы, были контакты по этому вопросу. Институт Пауля Эрлиха оказывает международную поддержку. Это значит, мы проконсультировали российских коллег в формате видеоконференции по вопросам регулирования (оборота медицинских препаратов в ЕС) в отношении двух аспектов", — заявил Цичутек на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, первый аспект таких консультаций касался существующих в ЕС требований для регистрации. Вторым аспектом был вопрос дальнейших консультаций в ЕС в отношении регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам, в том числе с коллегами из других стран союза. "Это значит, что такие контакты продолжаются. Мы работаем с учетом того, что производство возможно будет также и в Европе, чтобы производство, если оно будет, отвечало нашим требованиям (качества), для этого данные (по вакцине) должны быть в таком виде, чтобы когда встанет вопрос о такой вакцине, она была допущена", — добавил Цичутек.