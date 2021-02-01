Россиянам будут сообщать о признании многоквартирного дома аварийным
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Региональные власти обяжут информировать россиян об аварийности многоквартирных домов, пишет газета "Известия".
По данным издания, соответствующий проект закона 1 февраля поддержит комиссия правительства по законопроектной деятельности.
Предлагается обязать региональные и муниципальные власти, которые принимают решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, направлять эту информацию в Росреестр. Там эти сведения будут включать в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко сообщила, что документ внесли в нижнюю палату весной 2020 года, а летом он получил положительное заключение Минстроя.
"На его разработку подтолкнули две серьезные проблемы. Первая — то, что люди сначала приобретают жилплощадь и только потом узнают о ее аварийности. Ведь на этапе покупки состояние дома можно оценить лишь визуально. Вторая проблема — мошенники, которые, зная, что жилье аварийное, покупают его, а потом подают на компенсации", — рассказала она.
Инициативу также готовы поддержать во всех фракциях Госдумы, он может быть рассмотрен в рамках весенней сессии.
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