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Подсчитано число самозанятых москвичей, планирующих открыть компанию
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Более 28% самозанятых москвичей планируют зарегистрировать ИП или создать юридическое лицо, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Подчеркивается, что об... ПРАЙМ, 02.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Более 28% самозанятых москвичей планируют зарегистрировать ИП или создать юридическое лицо, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Подчеркивается, что об этих результатах свидетельствуют данные исследования, проведенного среди клиентов МБМ (портала "Малый бизнес Москвы").
"По результатам опроса 28,2 % самозанятых планируют зарегистрировать индивидуальное предприятие или создать юридическое лицо. Такие изменения позволят им избавиться от некоторых ограничений, связанных с этим режимом, — запрета на наем персонала и максимально допустимого уровня годового дохода в 2,4 миллиона рублей", — приводятся на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Указывается, что были опрошены 209 самозанятых москвичей, применяющих НПД (налог на профессиональный доход) и пользовавшихся услугами МБМ. Некоторые из них уже зарегистрированы как ИП, но планируют создать общество с ограниченной ответственностью. Эту возможность рассматривают 20% участвовавших в исследовании индивидуальных предпринимателей.