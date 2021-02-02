МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Более 28% самозанятых москвичей планируют зарегистрировать ИП или создать юридическое лицо, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Подчеркивается, что об этих результатах свидетельствуют данные исследования, проведенного среди клиентов МБМ (портала "Малый бизнес Москвы"). Бизнес предостерегли от перехода на четырехдневную неделю

"По результатам опроса 28,2 % самозанятых планируют зарегистрировать индивидуальное предприятие или создать юридическое лицо. Такие изменения позволят им избавиться от некоторых ограничений, связанных с этим режимом, — запрета на наем персонала и максимально допустимого уровня годового дохода в 2,4 миллиона рублей", — приводятся на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Указывается, что были опрошены 209 самозанятых москвичей, применяющих НПД (налог на профессиональный доход) и пользовавшихся услугами МБМ. Некоторые из них уже зарегистрированы как ИП, но планируют создать общество с ограниченной ответственностью. Эту возможность рассматривают 20% участвовавших в исследовании индивидуальных предпринимателей.