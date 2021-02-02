МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ не обсуждает введение продовольственных карточек как еще одного из инструментов поддержки малоимущих россиян, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

"Сейчас в России работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан. В большинстве своем эти меры поддержки носят финансовый характер. Гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению", — напомнил он. Власти Армении одобрили российскую вакцину "Спутник V"

Беляков также пояснил, что при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве.

"Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается", — подчеркнул пресс-секретарь премьера.

Минпромторг РФ еще в 2014 году выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты — свежие, скоропортящиеся, отечественные.

Ведомства давали разные оценки затрат на программу продпомощи — от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Препятствием для ее запуска в федеральном масштабе стала нехватка средств в бюджете. Старт программы ожидался во второй половине 2018 года или в 2019 году, однако пока ее запуск так и не состоялся. Минпромторг предложил платить нуждающимся деньги на продукты

В декабре глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости, что в России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с повышенными ценами на базовые продукты.

Ряд объединений потребителей, производителей и торговых компаний ранее призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам. Концепция такой помощи (также известная как программа продовольственных карточек или food stamps, по аналогии с американской системой) уже обсуждалась в России несколько лет назад, однако реализована не была.