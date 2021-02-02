МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вопрос о возобновлении программы вывозных рейсов для россиян, в том числе из Великобритании, пока не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 23.59 16 февраля. Российский МИД обвинил американские компании в цензуре

"В случае ухудшения санитарно-эпидемической ситуации в конкретных иностранных государствах Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ может быть принято решение о приостановке воздушных перевозок, как это было сделано в отношении Великобритании в декабре прошлого года", — сказал Волынкин.

"Что касается находящихся на её территории российских граждан, планирующих возвратиться в РФ, то в условиях временной приостановки прямого регулярного авиасообщения между Россией и Великобританией можно рекомендовать россиянам воспользоваться альтернативными маршрутами, выбрав авиарейсы с пересадками. Осенью прошлого года было принято решение о прекращении ранее действовавшей "программы" вывозных рейсов, вопрос о ее возобновлении пока не обсуждался", — пояснил дипломат.