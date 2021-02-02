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Власти рассказали, будут ли возобновлены программы вывозных рейсов
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Вопрос о возобновлении программы вывозных рейсов для россиян, в том числе из Великобритании, пока не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента... ПРАЙМ, 02.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вопрос о возобновлении программы вывозных рейсов для россиян, в том числе из Великобритании, пока не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 23.59 16 февраля.
"В случае ухудшения санитарно-эпидемической ситуации в конкретных иностранных государствах Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ может быть принято решение о приостановке воздушных перевозок, как это было сделано в отношении Великобритании в декабре прошлого года", — сказал Волынкин.
"Что касается находящихся на её территории российских граждан, планирующих возвратиться в РФ, то в условиях временной приостановки прямого регулярного авиасообщения между Россией и Великобританией можно рекомендовать россиянам воспользоваться альтернативными маршрутами, выбрав авиарейсы с пересадками. Осенью прошлого года было принято решение о прекращении ранее действовавшей "программы" вывозных рейсов, вопрос о ее возобновлении пока не обсуждался", — пояснил дипломат.