МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил контролировать качество выпускаемых российских вакцин, призвал обеспечить прозрачный порядок ценообразования: стоимость препарата должна быть обоснованной, цель — не получать сверхприбыль, а помочь людям.

"Должны строго соблюдаться все необходимые требования. И хочу обратить ваше внимание, что увеличение объемов ни в коем случае не должно отражаться на качестве вакцины. Прошу вас, коллеги, лично контролировать весь процесс производства", — сказал Мишустин в субботу на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19. Рогозин анонсировал запуск первого российского радиолокационного спутника

Важно следить, чтобы сокращение времени, которое необходимо для контроля качества и выпуска в гражданский оборот, было научно обоснованным и не влияло на качество, подчеркнул он.

"При этом необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования был прозрачный, а стоимость препарата — обоснованной. Главная цель — не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям. Мы об этом неоднократно с вами говорили", — добавил премьер.

Также, по его словам, важно сразу для трех зарегистрированных в РФ вакцин от коронавируса настраивать все логистические и инфраструктурные цепочки.