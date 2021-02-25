МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС и китайская компания Xiaomi договорились о партнерстве в сфере розничных продаж и открытии совместных магазинов гаджетов и цифровых продуктов, сообщает пресс-служба МТС.

"Первый кобрендинговый салон будет запущен в Туле в марте текущего года, а до конца 2021 года планируется построить несколько десятков точек Xiaomi", — уточняют в компании.

Таким образом, оператор получит качественный канал для привлечения новых абонентов и пользователей экосистемы.

"Кроме тарифов и услуг оператора, в салонах Xiaomi будут доступны другие продукты компании: банковские сервисы "МТС Банка", спутниковое телевидение, подписка на ТВ и музыку", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, МТС расширит ассортимент продукции Xiaomi в собственной розничной сети и онлайн-магазине. Покупателям уже доступны устройства для умного дома, бытовая техника, телевизоры и другие гаджеты китайской компании. В шоурумах и офисах продаж нового формата можно ознакомиться с работой системы Smart Home с различными датчиками.

По данным аналитиков оператора, по итогам четвертого квартала 2020 года компания Xiaomi вышла на второе место по количеству проданных смартфонов в российском рынке. Доля гаджетов китайского бренда составила 19,7% в натуральном выражении.

Ранее МТС в рамках оптимизации своей розничной сети закрыла 600 салонов связи. На текущий момент розничная сеть МТС насчитывает порядка 5,2 тысячи салонов