МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Приходящийся на группу чистый убыток одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам 2020 года составил 1,5 миллиарда евро против прибыли в 1 миллиард евро за 2019 год, говорится в финансовой отчетности компании.

Показатель EBITDA за год составил 9,3 миллиарда евро, что на 10,5% ниже показателя 2019 года. Выручка компании при этом снизилась на 7,2% — до 55,8 миллиарда евро. Выезжающих в отпуск россиян подстерегают новые опасности

Компания при этом ожидает значительного улучшения общих финансовых показатели в 2021 году при условии, что не будет дополнительных ограничений в связи с пандемией коронавируса, а действующие будут постепенно ослабляться. Показатель EBITDA ожидается на уровне 9,9-10,3 миллиарда евро. "У нас было хорошее начало года, и мы ожидаем, что финансовые показатели в 2021 году значительно улучшатся", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Кэтрин Макгрегор (Catherine MacGregor).

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.