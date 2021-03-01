МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca продала свою долю в американской Moderna примерно за 1,2 миллиарда долларов, сообщает газета Times. Руководитель "Яндекса" намерен продать часть акций компании

По данным газеты, AstraZeneca, которая являлась в прошлом году вторым крупнейшим инвестором Moderna, продала свой пакет на 7,7% акций компании. Когда и в течение какого времени AstraZeneca продавала свою долю, не сообщается.

Издание отмечает, что продажа акций в Moderna в момент взлета их стоимости укрепит финансовое положение AstraZeneca, которая сейчас занимается приобретением американской фармкомпании Alexion за 39 миллиардов долларов.

Обе компании — AstraZeneca и Moderna — занимаются производством вакцины от коронавируса.