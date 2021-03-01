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СМИ: AstraZeneca продала свою долю в американской Moderna
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Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca продала свою долю в американской Moderna примерно за 1,2 миллиарда долларов, сообщает газета Times. По данным газеты,... ПРАЙМ, 01.03.2021
вакцина, коронавирус, moderna, astrazeneca, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca продала свою долю в американской Moderna примерно за 1,2 миллиарда долларов, сообщает газета Times.
По данным газеты, AstraZeneca, которая являлась в прошлом году вторым крупнейшим инвестором Moderna, продала свой пакет на 7,7% акций компании. Когда и в течение какого времени AstraZeneca продавала свою долю, не сообщается.
Издание отмечает, что продажа акций в Moderna в момент взлета их стоимости укрепит финансовое положение AstraZeneca, которая сейчас занимается приобретением американской фармкомпании Alexion за 39 миллиардов долларов.
Обе компании — AstraZeneca и Moderna — занимаются производством вакцины от коронавируса.