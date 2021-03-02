МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Русгидро" ожидает рекордную выплату дивидендов по итогам 2020 года на уровне 23,3 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. "Русгидро" и "Полюс" договорились о поставках "зеленой" электроэнергии

"В 2020 году ожидается рекордный объем выплат за всю историю компании — примерно 23,3 миллиарда рублей", — указано в презентации в блоке про дивиденды.

В апреле 2019 года совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику, согласно которой "Русгидро" выплачивает дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, но не менее их среднего уровня за предшествующие три года.

В ноябре в 2020 года бывший глава компании Николай Шульгинов заявлял, что "Русгидро", начиная со следующего года, будет выплачивать дивиденды на уровне не менее 25 миллиардов рублей в год, а дивидендная доходность вырастет до уровня 8–9%.

Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 0,03568039 рубля на акцию, суммарно на 15,67 миллиарда рублей.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.