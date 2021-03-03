МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российское подразделение финского производителя продуктов питания Valio запустило электронную маркировку молочной продукции на заводе в Московской области, сообщает компания.

Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов. При этом уже обязательная маркировка сыра и мороженого начинается 1 июня, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря текущего года. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

"На собственном производстве Valio в Московской области проект реализован и запущен в работу. Маркированную продукцию — плавленые сыры Viola в мягкой упаковке и желтые сыры Valio в нарезке — уже начали отгружать в торговые сети страны", — говорится в сообщении.

"К концу января нами было промаркировано более 1 миллиона единиц продукции. Сейчас данные кода нанесены на продукцию Valio в режиме тестирования и носят информационный характер. Но мы уже можем сказать, что основные работы реализованы и компания будет в срок готова к вступлению в силу закона об обязательной маркировке", — приводятся слова гендиректора ООО "Валио" Елены Кипеневой.

Valio также сообщает, что компания начала наносить маркировку на продукцию заблаговременно, так, соответствующее оборудование установили еще в прошлом году в рамках инвестиционного проекта на заводе. Суммарный объем инвестиций в производство, как говорится в сообщении, составил 178 миллионов рублей. Назван главный драйвер восстановления экономики

"Решения, реализованные на заводе компании, можно тиражировать среди других производителей. Проект на заводе компании позволил проработать разные технические решения и выбрать наиболее оптимальные", — в свою очередь отметил руководитель группы "Молоко" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы электронной маркировки товаров) Алексей Сидоров, слова которого приводятся в сообщении.