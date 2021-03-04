МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Компания Disney закроет не менее 20% своих магазинов до конца года и сфокусируется на онлайн-торговле, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на президента компании, занимающуюся товарами, играми и публикациями, Стефани Янг.

Сообщается, что компания намерена закрыть не менее 60 магазинов Disney Store в Северной Америке. Всего в мире около 300 магазинов Disney. Эксперт назвал неизбежным появление в России нового налога

"Потребительское поведение сместилось в сторону онлайн-шопинга, мировая пандемия изменила то, что покупатели ждут от продавца", — заявила Янг.

Disney планирует начать с закрытия пятой части своих магазинов, а после оценить, где стоит сохранять эту тенденцию. Отмечается, что значительное сокращение числа магазинов может, в частности, затронуть Европу, однако где именно закроются магазины, пока не сообщается.

Вместе с тем компания сообщила, что будет улучшать работу своего онлайн-магазина ShopDisney и увеличит ассортимент.