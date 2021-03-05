МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Компания "Рэнера" (отраслевой интегратор госкорпорации "Росатом" в области систем накопления энергии) купила 49% в крупном мировом производителе литий-ионных батарей южнокорейской Enertech, в рамках совместной деятельности в России намечено создать производство литий-ионных ячеек, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ, в состав которой входит "Рэнера". Люксембург ратифицировал изменение налогового соглашения с Россией

"ООО "Рэнера" закрыло сделку по приобретению 49% акций южнокорейской компании Enertech International Inc. — производителя электродов, литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии различной емкости", — говорится в сообщении. Подробности сделки в пресс-релизе не сообщаются.

"Подписанное соглашение также включает создание в России производства литий-ионных ячеек и систем накопления энергии, мощность которого к 2030 году составит не менее 2 ГВт-ч. Первая очередь запланирована к пуску в 2025 году. Литий-ионные батареи российского предприятия найдут применение в электробусах, электромобилях, спецтехнике и в электросетевом комплексе", — отмечает ТВЭЛ.