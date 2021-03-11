МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. На начало марта самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика java, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". Названы города России с самым доступным жильем

Итак, менеджеру по продажам косметологического оборудования работодатели готовы платить до 300 тысяч рублей. При этом соискатель должен заниматься обработкой заявок клиентов, оформлением договоров и сопровождать сделки. От кандидата требуется собственная клиентская база по профилю компании.

Разработчику java готовы ежемесячно платить от 200 до 250 тысяч рублей.

Cистемному администратору DevOps — от 180 тысяч рублей в месяц.

Программист 1С-Битрикс может рассчитывать на зарплату в 140 тысяч рублей.

До 120 тысяч рублей готовы платить соискателям на вакансии архитектора паспорта фасада здания: у него должно быть профильное образование и опыт работы больше двух лет.

До 100 тысяч рублей в месяц может зарабатывать стилист-консультант интернет-магазина. В его обязанности войдет консультации клиентов по ассортименту и акциям, ведение клиентской базы, а также продвижение и реклама магазина.