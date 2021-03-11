2021-03-11T11:06:00+03:00
2021-03-11T11:15:43+03:00
2021-03-11T11:06:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210311/833208149.html
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На начало марта самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика java, пишет РИА Новости... ПРАЙМ, 11.03.2021
удаленная работа, трудоустройство, вакансии, россия, новости, экономика, бизнес
https://1prime.ru/images/83228/04/832280488.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/04/832280488.jpg
https://1prime.ru/images/83228/04/832280485.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/04/832280485.jpg
https://1prime.ru/images/83228/04/832280482.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/04/832280482.jpg
https://1prime.ru/development/20210311/833207623.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. На начало марта самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика java, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Итак, менеджеру по продажам косметологического оборудования работодатели готовы платить до 300 тысяч рублей. При этом соискатель должен заниматься обработкой заявок клиентов, оформлением договоров и сопровождать сделки. От кандидата требуется собственная клиентская база по профилю компании.
Разработчику java готовы ежемесячно платить от 200 до 250 тысяч рублей.
Cистемному администратору DevOps — от 180 тысяч рублей в месяц.
Программист 1С-Битрикс может рассчитывать на зарплату в 140 тысяч рублей.
До 120 тысяч рублей готовы платить соискателям на вакансии архитектора паспорта фасада здания: у него должно быть профильное образование и опыт работы больше двух лет.
До 100 тысяч рублей в месяц может зарабатывать стилист-консультант интернет-магазина. В его обязанности войдет консультации клиентов по ассортименту и акциям, ведение клиентской базы, а также продвижение и реклама магазина.