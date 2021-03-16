МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE AG в прошлом году получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 995 миллионов евро, в то время как в 2019 году это было 8,5 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.

В пересчете на одну акцию прибыль составила 1,56 евро против прибыли в 13,82 евро годом ранее. Общая выручка RWE при этом увеличилась на 4,6%, до 13,896 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 30%, до 3,235 миллиарда евро. Выработка энергии снизилась за год на 4,2%, до 146,78 миллиарда кВт.ч. Эксперты предсказали снижение российского рынка акций и рубля

Компания также теперь ожидает, что по итогам текущего года получит скорректированную чистую прибыль в 0,75-1,1 миллиарда евро, при этом скорректированный показатель EBITDA будет находиться в диапазоне 2,65-3,05 миллиарда евро.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Штат компании составляет около 19,5 тысячи человек.