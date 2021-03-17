МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал ГП реагировать на все факты давления на бизнес.
"Гособвинители должны демонстрировать высокую компетентность, эффективно защищать интересы государства, общества, граждан, в том числе необходимо повышать качество работы по защите прав предпринимателей. В целом по обеспечению надежности всего каркаса отечественной деловой среды. Прошу реагировать на факты давления и ущемления прав хозяйствующих субъектов, особенно в малом, в среднем бизнесе, а также в отношении самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей", — сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Кроме того, глава РФ заявил, что серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг и использование муниципального и государственного имущества.
"Серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией. Прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставления госуслуг, использования муниципального и государственного имущества. Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих, их доходов", — сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры.
https://1prime.ru/business/20210317/833252844.html