МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал ГП реагировать на все факты давления на бизнес. Прибыль российского бизнеса показала рекордное падение за 12 лет

"Гособвинители должны демонстрировать высокую компетентность, эффективно защищать интересы государства, общества, граждан, в том числе необходимо повышать качество работы по защите прав предпринимателей. В целом по обеспечению надежности всего каркаса отечественной деловой среды. Прошу реагировать на факты давления и ущемления прав хозяйствующих субъектов, особенно в малом, в среднем бизнесе, а также в отношении самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей", — сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Кроме того, глава РФ заявил, что серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг и использование муниципального и государственного имущества.

"Серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией. Прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставления госуслуг, использования муниципального и государственного имущества. Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих, их доходов", — сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры.