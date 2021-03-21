МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цифровые карты в период пандемии вошли в обиход россиян, при этом большинство операций по ним пока приходится на традиционные офлайн-магазины, показало исследование банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), имеющееся в распоряжении РИА Новости.

"В прошлом году цифровые карты клиенты использовали чаще все же в офлайне. Общая сумма трат по картам без физического носителя в обычных магазинах составила 57%, а в интернете – 43%, а по числу покупок соотношение составило 68% на 32% соответственно", — показало исследование, в рамках которого были изучены средние чеки, количество и сумма всех операций по картам в 2020 году.

При этом по традиционным пластиковым банковским картам в 2020 году доли сильно отличались. Так, по сумме покупок офлайн торговые точки лидировали с долей 82%, лишь 18% оставив на траты клиентов в интернете, а по числу операций соотношение было 90% на 10%, соответственно, выяснили аналитики. Банк России расправил ястребиные крылья

Пользователи цифровых и пластиковых карт демонстрируют разное платежное поведение в обычных офлайн-магазинах. Их приоритеты отличатся как в части любимых категорий трат, пусть и незначительно, так и по величине расходов.

Самая популярная категория трат для цифровых карт в офлайне с наибольшим числом покупок — "Продуктовые магазины" со средним чеком 522 рубля. На втором месте в 2020 году были "Рестораны, фастфуд, интернет-доставка еды" – 372 рубля соответственно. Финалистом стала категория "Транспорт и путешествия" – 824 рубля.

А вот для традиционных пластиковых карт три лидера по числу операций в офлайне выглядят так: "Продуктовые магазины" со средним чеком 628 рублей, "Транспорт и путешествия" – 1 597 рублей, и "бронзовый" лидер – сегмент "Рестораны, фастфуд и интернет-доставка" — 569 рублей.