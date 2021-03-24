МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, его дефицита нет и не ожидается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", — сообщает министерство.

Минсельхоз указывает, что сохранению стабильной ситуации будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой, новые меры поддержки, включающие возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования. Бумажные рубли получат новый облик

"В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями", — добавляет ведомство.

Правительство РФ в понедельник сообщило о дополнительных мерах по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России. В частности, на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прорабатывается вопрос об отмене пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн.

В свою очередь ЕЭК во вторник сообщила, что таможенно-тарифные меры и установление тарифной квоты возможны по инициативе любого государства-члена, если есть дефицит продовольственной продукции.