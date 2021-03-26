ХЕЛЬСИНКИ, 26 мар — ПРАЙМ. Финская компания розничной торговли Stockmann из-за ожидаемого введения ограничений на передвижение граждан готовится временно закрыть все универмаги в Финляндии, под сокращения могут попасть 1200 работников, сообщает концерн в пятницу. Иммунолог объяснил причину отсутствия антител после прививки от COVID-19

В среду финский кабмин согласовал законопроект, ограничивающий передвижение граждан из-за распространения коронавируса. Эти меры означают, что на улице фактически нельзя будет покидать пределы своего двора. В проекте закона разрешается посещение продуктовых магазинов, но запрещаются визиты во все остальные торговые точки, где нет товаров первой необходимости. На правительственном брифинге в четверг чиновник кабмина, комментируя законопроект, привел Stockmann в качестве примера, куда нельзя будет ходить. Ограничения будут введены на территориях повышенного распространения коронавируса: в столичном регионе и городе Турку.

"Stockmann готовится закрыть все универмаги в Финляндии из-за более строгих ограничений по коронавирусу и начнет переговоры о сокращении персонала всех финских предприятий в связи с ужесточением ограничений из-за ситуации с коронавирусом и неблагоприятных последствий, которые они будут иметь для бизнеса. Переговоры охватывают около 1200 человек во всех универмагах и вспомогательных службах Финляндии", — говорится в заявлении компании.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах.