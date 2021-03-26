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https://1prime.ru/business/20210326/833332432.html
Туристический кешбэк для молодежи планируется запустить летом 2021 года
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Программа поддержки молодежного туризма по России с частичной компенсацией средств на турпутевки может быть запущена этим летом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова... ПРАЙМ, 26.03.2021
туризм, кешбэк, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Программа поддержки молодежного туризма по России с частичной компенсацией средств на турпутевки может быть запущена этим летом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привели РИА Новости в его пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" поручил ранее правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов, в частности, предусмотреть для них круглогодичный "щадящий" тариф.
"Стимулирование направлений внутреннего туризма, в том числе возмещение части стоимости оплаченной туруслуги для граждан, включено в мероприятия разрабатываемого правительством национального проекта в сфере туризма", — сказал Чернышенко.
"Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году", — добавил вице-премьер.