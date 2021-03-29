МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Высочайший" (GV Gold) которая планировала первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, решила его отложить на неопределенный срок, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом размещения.

"IPO переносится до появления более благоприятной рыночной конъюнктуры", — сказал собеседник агентства.

"Высочайший" на прошлой неделе объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Ориентир цены размещения составлял 1650-2050 рублей за акцию, что соответствовало рыночной капитализации компании в диапазоне 90,7-112,7 миллиарда рублей. Ожидалось, что предложение будет состоять из приблизительно 37% от общего количества акций.

Заявки инвесторов компания планировала собирать 23-29 марта, а торги акциями на Московской бирже планировалось начать 30 марта. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России, его активы расположены в Иркутской области и Якутии. В 2020 году "Высочайший" произвел 272 тысячи унций золота, что на 4,8% больше, чем годом ранее. По итогам 2021 года компания ожидает производство в 290-300 тысяч унций (9-9,3 тонны) золота.

Чистая прибыль по МСФО за прошлый год выросла на 90% — до 137 миллионов долларов. Выручка составила 471 миллион долларов, увеличившись на 41%, показатель EBITDA удвоился и достиг 248 миллионов долларов. Чистый долг на конец 2020 года снизился до 191 миллиона долларов с 202 миллионов годом ранее, денежные средства и их эквиваленты — до 28 миллионов долларов с 34 миллионов.

Основные акционеры "Высочайшего" — председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, его заместитель Наталия Опалева и гендиректор ЗАО "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, которым принадлежит по 20,36% акций. Структуры BlackRock контролируют 17,99% золотодобывающей компании. Уставный капитал разделен на 54 983 890 обыкновенных акций.