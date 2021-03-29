МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло законопроект, определяющий установление правил досудебного урегулирования претензий потребителей в отношении товаров и услуг из интернета, следует из электронной базы данных Госдумы.

Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей".

"До настоящего времени в Российской Федерации отсутствовало правовое регулирование отношений по реализации процедур онлайн-урегулирования споров (далее — ОУС). Необходимость создания системы механизмов ОУС вызвана главным образом возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг, необходимостью сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей, издержки бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме", — говорится в пояснительной записке проекта.

Регулироваться досудебные споры об онлайн товарах и сервисах, согласно законопроекту, будут через портал "Госуслуги".