КАИР, 30 мар — ПРАЙМ. Суэцкий канал покинули 37 кораблей, ожидавших своей очереди с 24 марта из-за ситуации с контейнеровозом Ever Given, с севера и юга в канал к утру вторника вошли не менее 66 кораблей, сообщила компания-оператор канала Gulf Agency Company (GAC).

Канал работает круглосуточно для устранения "пробки" из грузовых судов. На вечер понедельника в ней находились не менее 422 кораблей, глава администрации канала Усама Рабиа заявлял, что на ее устранение понадобится до трех с половиной суток. Токсичный канал. Чем грозит человечеству "Суэцкая пробка"

"К 06.30 по местному времени (07.30 мск) 22 судна вошли в канал с южного входа, к 07.00 еще 14 кораблей вошли в канал с севера", — сообщается в полученном РИА Новости заявлении.

"37 кораблей, ожидавших своей очереди в районе Большого Горького озера с 23-24 марта, покинули канал. Еще шесть остаются на озере, они возобновят движение около 14.00 вместе с 30 кораблями, в понедельник вошедшими в канал с севера", — заявил оператор. Ожидается, что вся эта группа начнет покидать канал в 17.00 (18.00 мск).

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.