МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал работу по сдерживанию роста цен на продукты филигранным процессом, отметив, что правительство делает это таким образом, чтобы не вызвать товарных перекосов для производителей и ритейла.

Ранее кабмин продлил соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России: для сахара они продлеваются до 1 июня, для масла — до 1 октября текущего года. В Минсельхозе рассказали о самообеспеченности куриным пищевым яйцом

"Это процесс достаточно филигранный. И правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке — и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сколько еще придется замораживать цены и обращают ли в Кремле внимание на другие категории продуктов.

Он вновь отметил, что "это сложный и филигранный процесс", и упомянул, что мониторинг ситуации в этой сфере также выполняет правительство. "Но повторю, что, конечно, это находится — как одно из поручений президента — под контролем администрации", — добавил представитель Кремля.

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.