КРАСНОДАР, 30 мар — ПРАЙМ. Господдержка фермеров Краснодарского края на производство растениеводческой продукции в 2021 году выросла в два раза по сравнению с прошлым годом, до 170 миллионов рублей, сообщает администрация региона.

"Кубанским фермерам в 2021 году увеличили размер субсидий на производство растениеводческой продукции. Объем господдержки на это направление составляет 170 миллионов рублей краевых средств, что в два раза превышает уровень прошлого года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидии предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса на выращивание картофеля, овощных, зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур.

"В сравнении с прошлым годом в два раза – до 8 тысяч рублей – выросла базовая ставка на 1 гектар посадочной площади картофеля, в полтора раза – до более чем 16 тысяч рублей – ставка на 1 гектар посевной площади овощных культур открытого грунта", – приводятся слова министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереки.

Прием документов на предоставление этой меры господдержки откроют в ближайший месяц. В целом на поддержку растениеводства в 2021 году в Краснодарском крае направят 3 миллиарда рублей.

Из них 456 миллионов рублей пойдут на субсидирование производства масличных культур – рапса и сои – в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".