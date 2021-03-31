ВЕНА, 31 мар — ПРАЙМ. Интенсивные переговоры с российской стороной по поводу закупки Австрией вакцины от коронавируса "Спутник V" прошли хорошо, и стороны находятся "на последних метрах", заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Интенсивные переговоры прошли хорошо, мы находимся на последних метрах в том, что касается приобретения "Спутника V", — сказал Курц перед встречей с российским послом. Вакцина "Спутник V" оказалась самой узнаваемой в мире

Ранее Курц призывал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее выдать разрешение всем безопасным вакцинам от коронавируса, включая "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.