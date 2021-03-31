2021-03-31T15:52:18+03:00
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https://1prime.ru/business/20210331/833362459.html
В Австрии сообщили об интенсивных переговорах с Россией по "Спутник V"
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Интенсивные переговоры с российской стороной по поводу закупки Австрией вакцины от коронавируса "Спутник V" прошли хорошо, и стороны находятся "на последних метрах", заявил в... ПРАЙМ, 31.03.2021
вакцина, россия, австрия, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕНА, 31 мар — ПРАЙМ. Интенсивные переговоры с российской стороной по поводу закупки Австрией вакцины от коронавируса "Спутник V" прошли хорошо, и стороны находятся "на последних метрах", заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Интенсивные переговоры прошли хорошо, мы находимся на последних метрах в том, что касается приобретения "Спутника V", — сказал Курц перед встречей с российским послом.
Ранее Курц призывал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее выдать разрешение всем безопасным вакцинам от коронавируса, включая "Спутник V".
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.