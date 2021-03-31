МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Картофель и морковь в России с 23 по 29 марта продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, в свою очередь огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

"За счет снижения цен на огурцы — на 5,4% и помидоры — на 2%, плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%. В то же время подорожали: морковь — на 3,1%, картофель — на 2,6%, капуста белокочанная — на 1,8%, лук — на 1,5%, яблоки — на 0,2%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Неделей ранее, с 16 по 22 марта, картофель вырос в цене на 3,1%, морковь — на 3,2%. Репчатый лук тогда подорожал на 2%, белокочанная капуста — на 1,5%, яблоки — на 0,1%, огурцы подешевели на 9,7%, томаты — на 2,8%. В целом плодоовощная продукция на предыдущей неделе в среднем стала дешевле на 1%.

В свою очередь с 23 по 29 марта выросли цены на вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,5%), полукопченую и варено-копченую колбасу, маргарин (на 0,4%), баранину, мороженую рыбу, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, мясные и овощные консервы для детского питания, соль, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,3%).

Говядина, сметана, сычужные сыры, черный чай подорожали на 0,2%, жирный творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, шоколадные конфеты и водка — на 0,1%. Цены на пастеризованное молоко и сухие молочные смеси для детского питания снизились на 0,1%, стоимость свинины не изменилась.

САХАР И ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Рост цен на сахар, подсолнечное масло и куриное мясо в России с 23 по 29 марта несколько замедлился по сравнению с предыдущей неделей, яйца продолжили дорожать тем же темпом, а стоимость пшеничной муки выросла чуть сильнее, чем неделей ранее, следует из данных Росстата. Бизнес предупредил о возможном росте цен на пшеницу и овощи

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,3%, в том числе в 47 субъектах Российской Федерации — на 0,1-1,4%, в 23 субъектах — на 1,5-2,4%, в девяти субъектах — на 2,5-5,6%", — говорится в сообщении статистического ведомства. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены на яйца не изменились, а в четырех регионах они снизились на 0,1-0,9%. Неделей ранее, с 16 по 22 марта, яйца подорожали также на 1,3%.

В свою очередь цены на сахар за отчетный период выросли на 0,5% против 0,8% неделей ранее. В 34 регионах сахар подорожал на 0,1-0,7%, в 19 субъектах — на 0,8-1,4%, в 10 субъектах — на 1,5-2,7%. В 11 регионах цены не изменились, еще в 11 — снизились на 0,1-1,8%.

"Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,4%. В 29 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,6%, в 14 субъектах — на 0,7-1,9%, в пяти субъектах — на 2-10,4%", — добавляет Росстат. В 25 регионах стоимость подсолнечного масла не изменилась, в 12 субъектах она снизилась на 0,1-0,7%. С 16 по 22 марта масло подорожало на 0,5%.

Пшеничная мука с 23 по 29 марта выросла в цене на 0,6%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,5%. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки на отчетной неделе подорожал на 0,1% (против 0,2% неделей ранее), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,2% (против 0,1%), вермишель — на 0,2% (как и неделей ранее).

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов повысились на 0,3% (против 0,2% неделей ранее). Рис подорожал на 0,3% (с 16 по 22 марта он дешевел на 0,1%), гречневая крупа подорожала на 0,3% (против 0,6%), цены на пшено снизились на 0,1% (за предыдущий период — на 0,4%).