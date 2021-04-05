МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Издание РБК опубликовало свой ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз.

Знак процента в витрине

Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам

Авторы рейтинга основывались на данных Роспатента за прошлый 2020 год.

Отмечается, что само понятие "франчайзинг" в российском законодательстве отсутствует: для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы. Это агентствие и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое.

Итак, топ-10 франшиз в России:

  • 1C2 i 32
  • Фасоль
  • FIT SERVICE
  • Cofix
  • Гемотест
  • Pedant.Ru
  • Палыча
  • Пив&Ко
  • Инвитро
  • Чебаркульская птица