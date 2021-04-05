МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Издание РБК опубликовало свой ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз. Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам

Авторы рейтинга основывались на данных Роспатента за прошлый 2020 год.

Отмечается, что само понятие "франчайзинг" в российском законодательстве отсутствует: для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы. Это агентствие и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое.

Итак, топ-10 франшиз в России:

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Фасоль



FIT SERVICE

Cofix

Гемотест

Pedant.Ru

Палыча