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2021
https://1prime.ru/business/20210405/833388271.html
Опубликован рейтинг самых популярных в России франшиз
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Издание РБК опубликовало свой ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз. Авторы рейтинга основывались на данных Роспатента за прошлый 2020 год. Отмечается,... ПРАЙМ, 05.04.2021
новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Издание РБК опубликовало свой ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз.
Авторы рейтинга основывались на данных Роспатента за прошлый 2020 год.
Отмечается, что само понятие "франчайзинг" в российском законодательстве отсутствует: для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы. Это агентствие и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое.
Итак, топ-10 франшиз в России:
- Пив&Ко
- Инвитро
- Чебаркульская птица