ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр — ПРАЙМ. Финский производитель продуктов питания Valio впервые начнет производить мороженое в России, в Пермском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе производителя. Минсельхоз поделился ожиданиями по ценам на молочную продукцию

"Valio впервые начнет производить мороженое на локальных российских мощностях в 2021 году. Рекомендованная розничная цена на сахарные рожки и эскимо — до 90 рублей, брикет — до 160 рублей", — отметили в компании.

Valio не занимался производством мороженого с 2004 года, после продажи этого бизнеса компании Nestle, но вернулся к его производству с 2018 года. На сегодняшний день наибольшую долю рынка мороженого Финляндии занимают бренды Nestlé и Arla.

Компания продает мороженое, изготовленное в финском Оулу, на российском рынке с февраля 2018 года. При этом мороженое, поставляемое из Финляндии — Valio Jäätelöfabriikki без лактозы — остается на сегодняшний день нишевым продуктом, интересным для узкой аудитории в РФ и представлено в "премиальном" ценовом сегменте, где наиболее распространенен формат семейной упаковки, отметили в компании.

"На сегодняшний день доля мороженого Valio Jäätelöfabriikki без лактозы в общем объеме экспортируемой на территорию РФ продукции компании составляет 3,4% в денежном выражении", — добавили в пресс-службе.