МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство России начинает развивать новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Туризм открывает для Камчатки второе дыхание. Здесь будет создан масштабный туристический кластер "Парк "Три вулкана", предполагающий совершенно новый уровень инфраструктуры. Однако для полноценного развития туристической сфере края необходимы не только новые отели и дороги, но и сохранение уникальной экологии заповедного края.

Посетить Камчатский полуостров мечтают многие, и число желающих растет. По данным Агентства по туризму и внешним связям края, в 2019 году Камчатку посетили более 240 тысяч туристов — рекорд за несколько лет. По итогам 2020 года их может быть меньше из-за локдауна, однако на фоне роста популярности поездок по России в ближайшие несколько лет ожидается новый всплеск популярности.

"В 2020 году из-за локдауна россияне поехали путешествовать по России, увидели красоту Крыма, Карелии, Камчатки и других регионов. С одной стороны, эта ситуация дала импульс к развитию внутреннего туризма, с другой стороны, люди столкнулись с неготовностью рынка туристической инфраструктуры, низким уровнем сервиса, загрязнением природных территорий, что повлекло за собой частично негативную обратную связь от отдыха. Эти и ряд других задач необходимо решать. И хорошим инструментом может стать система устойчивого туризма", — указала руководитель комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии (РСТ) Виктория Саар на форуме "Дальний Восток — зима открытий", который прошел в Петропавловске-Камчатском.

Понимая это, российские власти активно поддерживают разработку нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он предполагает создание корпорации "Туризм. РФ", которая будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока. "Наша цель — обеспечить синергию всех участников процесса, синхронизировать новые туристические проекты с уже существующими", — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме.

ПАРК "ТРИ ВУЛКАНА"

Позитивные перемены для камчатской индустрии туризма уже близко — здесь появится туристический кластер международного уровня "Парк "Три вулкана". Его строительство начнется в 2023 году, а к 2027 году он должен полностью заработать. Будут построены горнолыжные трассы протяженностью 17 км, с пятью подъемниками, двумя канатными дорогами, ресторанами, пунктом проката, гостиницей на 1 тысячу мест, здесь появятся туристские эколагеря, глэмпинги. Туристы смогут любоваться видами на вулканы Горелый, Мутновский и Вилючинский, знакомиться с удивительными местными природными красотами — Южной долиной гейзеров и лавовыми пещерами. Будет создана сеть оборудованных, сохраняющих экосистему пешеходных маршрутов различных уровней сложности общей протяженностью 157 км. Круизные лайнеры смогут прибывать в пассажирский порт в бухту Вилючинская.

Проект одобрен правительством РФ, Ростуризмом и руководством Камчатского края. О важности развития кластера неоднократно заявлял и губернатор Камчатки Владимир Солодов. По его словам, планируется максимально расширить сезон на полуострове — туристам предложат развлечения для разных времен года.

Президент России Владимир Путин отметил, что поддержка, которую получил туризм на Камчатке в 2020 году — только первый шаг, необходимо дальнейшее развитие этой сферы. "Нужно делать дальнейшие шаги, и вот такие, безусловно, жемчужины нашей страны, как Камчатка, с туристической точки зрения, нужно развивать и дальше", — заявил он.

На этом пути регион сталкивается с серьезными проблемами. Как раньше отмечала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, у Камчатки не получалось стать доступной точкой притяжения для туристов из России и из-за рубежа в силу своей транспортной труднодоступности и отсутствия необходимой инфраструктуры.

Изменить ситуацию призван новый кластер "Парк "Три вулкана", который станет для Камчатки настоящим прорывом.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Пока развитие туризма на полуострове носит стихийный характер — его посещают, например, рыбаки-любители, которые едут сюда за трофеями: половить лосось, который идет из моря на нерест в местные реки. В 2020 году на их долю приходилось 500 тонн, или около 0,2% всего вылова лососей в регионе. Однако многие экологи и люди, чья работа связана с Камчаткой, убеждены, что и рыбалке, и сплавам по камчатским рекам, да и просто прогулкам по местным лесам и сопкам угрожают промышленные объекты, функционирующие в регионе, в том числе золотодобыча.

Такого мнения придерживается, например, директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок. "Сейчас речь идёт о разработке месторождений в непосредственной близости к заповедным землям, в районах обитания редких краснокнижных животных, а также на территориях, которые привлекают экотуристов своей первозданностью. Сиюминутная выгода от добычи золота в уникальных местах Камчатки никогда не окупит экологических последствий", — заявил он.

Охотугодья тоже страдают — звери уходят со своих привычных мест обитания, в том числе, из-за разрушения пищевой цепочки: рыбы в реках нет — медведям нечем питаться.

Недавно Всемирный фонд дикой природы (WWF), обеспокоившись постепенным снижением в реках Камчатки лососевых рыб, направил в Росрыболовство письмо с предложением создать в крае рыбохозяйственную заповедную зону.

"Возможное будущее воздействие таких негативных факторов, как разведка и добыча полезных ископаемых, интенсификация судоходства, строительство гидроэлектростанций может стать причиной необратимого подрыва состояния запасов Западно-Камчатского шельфа и утраты ими промыслового значения", — говорится в письме.

По оценке Росприроднадзора, только за 2020 год почве и водам России нанесен ущерб на сумму почти 235 миллиардов рублей.

На протяжении нескольких лет не утихает спор в отношении соблюдения требований экологического законодательства между природоохранными ведомствами и золотодобытчиками. Каждый из них имеет и отстаивает свою точку зрения. По соседству с парком ведут работы компании этого сектора, и, по мнению председателя совета общественной организации "Экологическая безопасность Камчатки" Сергея Мылова, этот факт настораживает.

В непосредственной близости от кластера "Парк "Три вулкана" находится Родниковое месторождение, где ведет геологоразведку ЗАО "Тревожное зарево" (учредители — английская Trans-Siberian Gold). В перспективе здесь может начаться добыча золота.

По мнению Мылова, следует убирать объекты золотодобычи и от городов края, и от зон отдыха, и от рек и других ценных природных территорий.

"Тревожное зарево" также разрабатывает месторождение на реке Асача. По данным открытых источников, а именно официального сайта Камчатского краевого суда, постановлений инспектора отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам СВТУ Росрыболовства, а также решением Камчатского краевого суда на компанию в 2017-2018 годах накладывались штрафы за нарушение природоохранного законодательства. Речь идет о фактах сброса загрязненных дождевых и талых сточных вод в ручей Семейный, приток Асачи, нарушении правил охраны среды обитания животных и водных биоресурсов. В частности, по данным актов, опубликованных на сайте суда, отклонение качества штольневых вод по содержанию взвешенных веществ превысило норму в 11,56 раза.

Таким образом, ЗАО "Тревожное Зарево" допустило сброс загрязненных дождевых и талых сточных вод, не прошедших обязательную очистку в рыбохозяйственный водный объект, являющийся местом нереста и нагула особо ценных лососевых видов рыб.

Наиболее значимым стало вынесение решения суда осенью прошлого года о взыскании суммы в 138 миллионов 809 тысяч 712 рублей. В 2016 году Росприроднадзор обнаружил, что отходы в хвостохранилище относятся к IV классу опасности, а не к V классу, как было указано в отчетах.

В компании "Парк "Три вулкана" высказали мнение, что соседство с площадкой золотодобычи может негативно сказаться на развитии экологического туризма и помешать планам федеральных и региональных властей по развитию туризма на Камчатке.

Сообщалось о проверках, которые идут и в компании "СиГМА". А летом 2020 года была приостановлена деятельность компании "Дальстрой" на участке Гольцовская площадь.

ДОВОДЫ ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ

Золотодобытчики, в свою очередь, имеют свою точку зрения по этому вопросу. Как сообщили "Прайм" в пресс-службе компании "Тревожное зарево", что касается превышения классности отходов в хвостохранилище, то отбор проб был проведен с ошибками, что подтвердила и лаборатория Росприроднадзора, признав их недостоверными. Последующие пробы, как сообщает "Тревожное зарево", в том числе, в 2019 году, подтверждали V класс отходов, а также отсутствие негативного воздействия на окружающую среду со стороны объектов компании. Отметим, что агентство "Прайм" не располагает документами с результатами проб лаборатории Росприроднадзора за 2019 год.

По данным пресс-службы "Тревожного зарева", компания исправно и вовремя вносит в бюджет обязательные экологические платежи, а с 2018 года ввела систему экологического менеджмента.

"Кроме обязательств, предписанных регулятором и нашим внутренним регламентом, мы в добровольном порядке участвуем в сохранении уникальной природы края. Так, в прошлом году "Тревожное зарево" стало первой горнодобывающей компанией на Камчатке, которая включилась в программу компенсационного восстановления лесов", — указали в компании.

РЫБА, ТУРИЗМ И ЗОЛОТО

Еще одна беда — недостаточно развитая инфраструктура края. Не хватает дорог, недостаточно налажено транспортное сообщение, устарели многие объекты, в том числе, в сфере энергетики. Между тем, по словам Петра Шпиленка, нормальный туризм возможен только при организации правильной инфраструктуры. Для этого важно создавать устойчивую экономику, интегрировать в сферу туризма местное население, развивать важные проекты, которые бы расширяли туристический потенциал.

В настоящее время Камчатка развивается за счет нескольких основных секторов — рыбодобыча, туризм и золотодобыча. Ежегодно горнопромышленные предприятия края приносят порядка 3,5 миллиардов рублей в бюджет страны в виде налоговых отчислений, из них около 1,5 миллиардов — в бюджет Камчатского края. В 2019 году недропользователи вложили в развитие производства больше 6,5 миллиардов рублей, обеспечив прирост новых рабочих мест еще на 13%.

При этом, по данным УФНС России по Камчатскому краю, в консолидированный бюджет Российской Федерации рыбохозяйственными организациями и индивидуальными предпринимателями региона в 2019 году было перечислено 12,7 миллиарда рублей налоговых и иных обязательных платежей.

Что касается туризма, то за 5 лет с 2014 года число туристов выросло на 70 тысяч человек. Субсидии на развитие туристской инфраструктуры из краевого бюджета за 2014-2019 годы составили 189 миллионов 333 тысячи рублей, но в перспективе эта развивающаяся сфера принесет бюджету Камчатки несопоставимо большие суммы. В частности, по оценкам специалистов компании "Парк "Три вулкана", к 2024 году кластер будет ежегодно привлекать на Камчатку до 170 тысяч новых туристов, к 2037 году эта цифра увеличится до 460 тысяч. А приток денег в экономику края с 2024 по 2037 год может составить порядка 135 миллиардов рублей.

Таким образом, рыбодобыча приносит бюджету (что краевому, что федеральному) в разы больше налоговых поступлений, чем золотодобыча. Ну а туризм может даже перекрыть эту сумму.

"Я бы поставил равенство между туризмом и рыбной промышленностью, — говорит Петр Шпиленок. — Рыбодобыча при правильном подходе может быть вечным двигателем края. Мы и страну, и местное население обеспечиваем рыбой, формируем экспорт. Золото же — исчерпаемый ресурс. Главная проблема золотодобытчиков в таких регионах в том, что выдача лицензий не контролируется местной администрацией, и проблема освоения туристических зон не всегда учитывается. Особая проблема — добыча золота на нерестовых реках".

С другой стороны, и драгоценный металл необходим экономике России. Исходя из совокупности факторов, при развитии Камчатки важно соблюсти баланс интересов таким образом, чтобы все сферы экономики существовали, не мешая друг другу, а способствуя взаимовыгодному развитию. Тогда регион ожидает процветание, улучшение инфраструктуры, и, как следствие, приток туристов.