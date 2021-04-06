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Движение по Суэцкому каналу восстановлено после инцидента с танкером
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Движение судов по Суэцкому каналу приведено в норму после инцидента с кратковременно севшим на мель греческим танкером, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Греческий... ПРАЙМ, 06.04.2021
танкер, суэцкий канал, новости, бизнес, транспорт
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 6 апр — ПРАЙМ. Движение судов по Суэцкому каналу приведено в норму после инцидента с кратковременно севшим на мель греческим танкером, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Греческий танкер Minerva Nike ранее во вторник сел на мель в южной части Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось снять с мели с помощью буксиров.
"Движение судов по каналу восстановлено. Все в норме", — сообщил источник.
Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им судоходной артерии находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел недалеко от входа в широкую часть канала – Большое Горькое озеро.
Это уже второе ЧП в Суэцком канале за последние дни. В конце марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре, перегородив канал и заблокировав движение на шесть дней. Суммарный ущерб от этого инцидента может составить около 1 миллиарда долларов, сообщил ранее глава администрации канала Усама Рабиа.