МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Тегеран подтверждает произошедший на иранском судне взрыв, он нанес частичные повреждения, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде.

"Иранское торговое судно во вторник в районе 6 утра по местному времени неподалеку от побережья Джибути получило частичные повреждения в результате взрыва, источник которого устанавливается", — говорится в заявлении представителя ведомства.

По его словам, судно не военное, жертв в результате взрыва нет.