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Взрыв произошел на иранском судне
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Тегеран подтверждает произошедший на иранском судне взрыв, он нанес частичные повреждения, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде... ПРАЙМ, 07.04.2021
события, иран, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Тегеран подтверждает произошедший на иранском судне взрыв, он нанес частичные повреждения, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде.
"Иранское торговое судно во вторник в районе 6 утра по местному времени неподалеку от побережья Джибути получило частичные повреждения в результате взрыва, источник которого устанавливается", — говорится в заявлении представителя ведомства.
По его словам, судно не военное, жертв в результате взрыва нет.