МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российские торговые сети тщательно рассматривают заявки производителей на пересмотр цен, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров), комментируя информацию об обращениях производителей на увеличение цен на майонез и соусы. Роспотребнадзор советует готовить самим майонез для заправки салатов

Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что группа компаний "Эфко", Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК) и "Скит" предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5-12% в апреле в зависимости от вида продукции. В частности, НМЖК в качестве причин для увеличения цен называл рост стоимости подсолнечного масла, упаковки и топлива.

"Поступление заявок от производителей на пересмотр цен по товарным позициям является частью рабочего процесса. Такие запросы тщательно рассматриваются торговыми сетями на предмет обоснованности. При необходимости, для этого привлекаются специалисты министерства сельского хозяйства, министерства промышленности и торговли и ФАС", — сообщили в АКОРТ.

"Если причины изменения цен — объективны, торговые сети идут на их коррекцию, в случае роста — максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резких колебаний цен. Если запрос производителя на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается стабильной", — добавили в ассоциации.

Минсельхоз РФ в свою очередь сообщил, что новые меры господдержки предприятий масложировой отрасли, а также механизмы по ограничению экспорта масличных культур помогут сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на данную продукцию.