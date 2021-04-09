МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Холдинг РЖД с 30 апреля запускает скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, сообщила компания.

"С 30 апреля холдинг "РЖД" назначит две пары новых скоростных международных поездов "Ласточка" № 717/722 и № 721/718 Москва – Минск формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). "Ласточки" сообщением Москва – Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день", — говорится в сообщении.

Так, поезда будут отправляться в 6.20 и прибывать в 13.10, а также в 16.00 и прибывать в 22.55. Таким образом, время в пути составит около 7 часов. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

"На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда "Ласточка" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом", — отметается в сообщении.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника. Марш пустых бочек. Кто воспользовался слабостью России на рынке газа

РЖД напоминают, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.

Всем гражданам РФ старше 6 лет для въезда на территорию Белоруссии требуется наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Лица, прибывающие в Россию из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за 3 дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.