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"Европлан" сменил статус на ПАО
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Лизинговая компания "Европлан" сменила статус с "открытого акционерного общества" на "публичное акционерное общество", соответствующее решение принял ее единственный акционер... ПРАЙМ, 12.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" сменила статус с "открытого акционерного общества" на "публичное акционерное общество", соответствующее решение принял ее единственный акционер "Сафмар Финансовые инвестиции", следует из материалов компании.
"Внести в устав общества изменения в связи его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. В связи с внесением указанных изменений утвердить устав акционерного общества "Лизинговая компания "Европлан" в новой редакции", — говорится в материалах.
ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ), рассматривает возможность подготовки компании к первичному размещению акций (IPO) в зависимости от рыночной конъюнктуры, сообщает акционер. Уточняется, что пока никаких официальных решений в отношении первичного публичного размещения акций "Европлана" не принято.
Созданная в 1999 году автолизинговая компания "Европлан " предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц. ЛК "Европлан" на 100% принадлежит ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции".