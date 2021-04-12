МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" сменила статус с "открытого акционерного общества" на "публичное акционерное общество", соответствующее решение принял ее единственный акционер "Сафмар Финансовые инвестиции", следует из материалов компании. Чистая прибыль "Европлана" в 2020 году выросла на 25%

"Внести в устав общества изменения в связи его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. В связи с внесением указанных изменений утвердить устав акционерного общества "Лизинговая компания "Европлан" в новой редакции", — говорится в материалах.

ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ), рассматривает возможность подготовки компании к первичному размещению акций (IPO) в зависимости от рыночной конъюнктуры, сообщает акционер. Уточняется, что пока никаких официальных решений в отношении первичного публичного размещения акций "Европлана" не принято.

Созданная в 1999 году автолизинговая компания "Европлан " предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц. ЛК "Европлан" на 100% принадлежит ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции".