АНКАРА, 13 апр — ПРАЙМ. Большое число отелей в Турции, связанных с российским туристическим рынком, разорятся в связи с введённым РФ ограничением авиасообщения, заявил РИА Новости владелец турецкого турагентства на условиях анонимности. Порядка 30 тысяч россиян находятся в Турции

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

"Огромное число отелей, которые привязаны к российскому рынку, разорятся. Ущерб будет нанесен всем поставщикам, которые работают для отелей – от текстильщиков до мебельщиков, от производителей продукции до транспортных компаний. Любой крестьянин, выращивающий арбузы от Диярбакыра до Аданы, уже не сможет поставлять их в гостиницы. То есть этот кризис затронет всех", — сказал собеседник агентства.

По его словам, большинство отелей в ожидании туристов зимой сделали ремонт, исправили, недостатки, сменили мебель. "Некоторые из них дали рекламу в российских СМИ, привозили бесплатно туроператоров и журналистов, чтобы показать свои отели – словом, потратили много денег. Заключили контракты… Сейчас в одну секунду все рухнуло. Теперь они не смогут вернуть в банки кредиты и обанкротятся. Банки смогут забрать их (отели) за долги по цене в 3-4 раза ниже их реальной стоимости", — сказал владелец турагентства. В Ростуризме разъяснили, как вернуть деньги за туры в Турцию

Он связал случившееся с политическими причинами.

"Думаю, причина решения России – в сближении Турции и Украины. Россия использовала свой сильный козырь – туризм. Теперь Турции нужно будет думать, рядом с кем занять место, с Россией или Украиной. Мы продаем беспилотники Украине, но куда идет прибыль от этого – на пользу нашей стране, или компании-производителю Baykar?", — добавил собеседник агентства.