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ФСК увеличила продажи недвижимости на 47%
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Девелоперская компания ФСК в первом квартале 2021 года увеличила выручку от продаж недвижимости в сравнении с первым кварталом прошлого года на 47% — до 20,8 миллиарда рублей,... ПРАЙМ, 15.04.2021
фск, недвиджимость, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Девелоперская компания ФСК в первом квартале 2021 года увеличила выручку от продаж недвижимости в сравнении с первым кварталом прошлого года на 47% — до 20,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба застройщика.
"Такие финансовые результаты обусловлены активным спросом на недвижимость, который наблюдается последний год, а также ростом стоимости квадратного метра. Средняя стоимость квадратного метра в проектах ФСК выросла со 118 до 199 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечается в сообщении компании.
Также значимым фактором роста выручки называется рост доли проектов бизнес-класса. В конце 2020 года компания вывела на рынок три новых проекта высокого ценового сегмента, занявших 35% всего текущего предложения застройщика.
С начала года компания сдала в эксплуатацию более 201 тысячи квадратных метров недвижимости.
ФСК работает на рынке жилой недвижимости в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области. В 2016 году компания приобрела ДСК-1 (сейчас – "Первый ДСК"), став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.