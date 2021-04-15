МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Девелоперская компания ФСК в первом квартале 2021 года увеличила выручку от продаж недвижимости в сравнении с первым кварталом прошлого года на 47% — до 20,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба застройщика.

"Такие финансовые результаты обусловлены активным спросом на недвижимость, который наблюдается последний год, а также ростом стоимости квадратного метра. Средняя стоимость квадратного метра в проектах ФСК выросла со 118 до 199 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечается в сообщении компании. ПИК увеличил денежные поступления на 31%

Также значимым фактором роста выручки называется рост доли проектов бизнес-класса. В конце 2020 года компания вывела на рынок три новых проекта высокого ценового сегмента, занявших 35% всего текущего предложения застройщика.

С начала года компания сдала в эксплуатацию более 201 тысячи квадратных метров недвижимости.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области. В 2016 году компания приобрела ДСК-1 (сейчас – "Первый ДСК"), став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.