МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Больше всего в России пострадал игорный бизнес, гражданская авиация и домохозяйства с наемными работниками. Игорный бизнес потерял 53% прибыли, авиация — 46%, а домохозйства — 35%, публикует "Российская газета" данные исследования API Контр.Фокус.

Аналитики пришли к выводу, что выдержали год пандемии компании по добыче металлических руд и строительству инженерных сооружений.

Как следует из исследования, в России за год стало на 15% меньше ИП и на 8% — количество юридических лиц.

Больше всего закрытых бизнесов в Кабардино-Балкарии (20% юрлиц и ИП), Чечне (19%), Дагестане (17%), Пермском крае (16%) и Астраханской области (15%).

Меньше всего — в Севастополе (4%), в Крыму (5%), Бурятии (6%) и Адыгее (7%).