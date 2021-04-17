МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Брокеры, стоматологи, директора в РФ могут получать зарплаты от 500 тысяч руб, всего с начала года работодатели предлагали около 2,5 тысячи вакансий с такими доходами, рассказали РИА Новости в службе исследований HeadHunter.

Накануне директор департамента кадровой и социальной политики "Роскосмоса" Владимир Матвейчук сообщил РИА Новости, что зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов — более 500 тысяч.

Как уточнили в HeadHunter, сегодня в России около 1 тысячи вакансий с зарплатой в 500 тысяч рублей. Всего с начала года таких предложений было 2,5 тысячи. Около половины (47%) из них — в Москве и Подмосковье, треть (33%) — в Краснодарском крае, 8% — в Санкт-Петербурге, по 2% — в Татарстане и Свердловской области. На все остальные регионы России пришлось лишь 8% таких вакансий.

"Космические" зарплаты чаще всего предлагают в таких профессиональных сферах, как "Продажи", "Строительство, недвижимость", "ИТ, интернет, телеком", "Консультирование" и "Высший менеджмент". При этом 8% предполагают работу в удаленном формате. В каждой десятой вакансии с зарплатой в 500 тысяч рублей среди требований указан английский язык.

В топ-10 вакансий с "космическими" зарплатами, открытых сейчас, значатся, например, место брокера по работе с клиентами (от 600 тысяч до 3 миллионов рублей до вычета налогов), гендиректора международного бизнеса (от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей до вычета налогов), директора по развитию в рекламное агентство (от 400 тысяч до 3 миллионов рублей до вычета налогов).

На столь же высокие зарплаты могут рассчитывать стоматололог-ортопед (до 750 тысяч рублей на руки), директор по персоналу (от 500 до 700 тысяч рублей на руки), управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тысяч рублей до вычета налогов).