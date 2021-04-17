МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В сфере общественного питания — ресторанах и кафе — можно быстрее всего достичь руководящих должностей, считают россияне.

Именно эту сферу для быстрого карьерного роста назвали россияне в опросе сервиса "Работа.ру", — пишет РБК.

26% опрошенных заявили, что достичь руководящей должности проще всего в общепите.

Что касается географии, то лучшими городами для развития карьеры в общепите стали:

Москва — 74%,



Санкт-Петербург — 55%,

Сочи — 23%,

Новосибирск и Екатеринбург — по 20%.



Сфера IT стала лучшей для 24% респондентов. В качестве города, наиболее подходящего для работы в этой области, россияне также называют Москву (82%), Санкт-Петербург (66%), Новосибирск (27%).

23% опрошенных заявили о быстрой карьере в отраслях производства и промышленности. Такую карьеру также легче строить в Москве (72%), Санкт-Петербурге (53%), Новосибирске, Екатеринбурге — по 22%.

Дальше — по 22% голосов респондентов — идет сферы маркетинга, рекламы и PR. Здесь в топ-5 городов вошли Москва (82%), Санкт-Петербург (64%) и Новосибирск (24%).

Также в качестве лучших сфер для быстрого построения карьеры россияне назвали: