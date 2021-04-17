Россияне перечислили сферы, где возможен быстрый карьерный рост
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В сфере общественного питания — ресторанах и кафе — можно быстрее всего достичь руководящих должностей, считают россияне.
Именно эту сферу для быстрого карьерного роста назвали россияне в опросе сервиса "Работа.ру", — пишет РБК.
26% опрошенных заявили, что достичь руководящей должности проще всего в общепите.
Что касается географии, то лучшими городами для развития карьеры в общепите стали:
- Москва — 74%,
- Санкт-Петербург — 55%,
- Сочи — 23%,
- Новосибирск и Екатеринбург — по 20%.
Сфера IT стала лучшей для 24% респондентов. В качестве города, наиболее подходящего для работы в этой области, россияне также называют Москву (82%), Санкт-Петербург (66%), Новосибирск (27%).
23% опрошенных заявили о быстрой карьере в отраслях производства и промышленности. Такую карьеру также легче строить в Москве (72%), Санкт-Петербурге (53%), Новосибирске, Екатеринбурге — по 22%.
Дальше — по 22% голосов респондентов — идет сферы маркетинга, рекламы и PR. Здесь в топ-5 городов вошли Москва (82%), Санкт-Петербург (64%) и Новосибирск (24%).
Также в качестве лучших сфер для быстрого построения карьеры россияне назвали:
- банков, финансов и инвестиций 20%,
- транспорт — 19%,
- строительство 18%,
- охрану — 11%,
- ретейл — 11%,
- образование — 8%,
- медицину 5%.
https://1prime.ru/business/20210417/833485114.html