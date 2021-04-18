МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Предприятия по добыче металлических руд и строительству инженерных сооружений оказались наиболее устойчивыми к пандемии в России. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на проект API Контр.Фокус. Названы самые популярные бизнес-идеи россиян

Отмечается, что в течение 2020 года количество коммерсантов выросло на 8% в сфере добычи руд, и 1% в области строительства.

Серьезные потери наблюдаются в игорном бизнесе, где падение составило 53%. Пострадали сильно и области авиации (-46%) и домашние хозяйства с наемными рабочими (-35%).

Согласно информации аналитиков, количество ИП и юридических лиц в России сократилось на 15 и 8% соответственно. Причем чаще всего юридические лица закрываются по собственной воле.

Аналитик "Контур" Владимир Савельев отметил, что "собственник может фактически прекратить работу и закрыть офис, но сохранить за собой юридическое лицо. Поэтому затруднительно точно сказать, сколько таких лиц сейчас работают в России. Но и здесь мы наблюдаем умеренный негативный тренд".