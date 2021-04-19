МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Отпускные цены производителей на мясо курицы в России начали снижаться, пишут "Известия". Об этом газете рассказал глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

При этом, по данным Росстата на 12 апреля, цена на куриное мясо выросла на 14,6% с января до 165,7 рубля за 1 кг. В Минсельхозе изданию подтвердили, что в середине апреля рост отпускных цен замедлился, но на розничные цены это не повлияло. За последние 2 месяца они выросли более чем на 10%.

В ведомстве заявили, что в такой ситуации правительство будет вынуждено регулировать цены на яйца и мясо.

О том, что власти возьмут на контроль розничные цены на эти продукты, стало известно еще в марте.

Еще раньше, в феврале газета сообщала, что производители мяса птицы рекомендовали рознице поднять стоимость на 10%.