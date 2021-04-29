МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Бани, общественные туалеты и даже некоторые виды медицинских кабинетов относятся к заведениям, которые запрещено размещать на первых этажах российских жилых домов, рассказали РИА Недвижимость юристы. Закон уточнили. Кто рискует лишиться единственного жилья

Российское законодательство позволяет располагаться в многоквартирных домах магазинам, аптекам, ателье, салонам красоты и другим коммерческим объектам. Более того, помещения под них часто предусмотрены в домах еще на стадии проекта, поэтому недовольным жильцам не удастся избавиться от такого соседства, отметила адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.

При этом закон запрещает размещать на первых этажах домов потенциальные источники вреда для здоровья человека. Как рассказала председатель агентства "Власова и партнеры" Ольга Власова, к таким объектам, например, относятся помещения для хранения пожароопасных приборов и веществ, общественные туалеты и учреждения системы ритуального обслуживания, магазины автомобильных шин, запчастей и масел, производственные и складские помещения, кроме относящихся к введению общественных учреждений, бани и некоторые виды медицинских кабинетов: лаборатории аппаратной диагностики, рентгеновские кабинеты, ветеринарные клиники.

"Если на первом этаже дома обнаружено что-то из приведенного перечня, необходимо жаловаться в местные органы исполнительной власти, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру. Жалобы желательно делать коллективные, составлять акты, привлекать к их составлению управляющую компанию", – посоветовала Власова.

По ее словам, одна из самых распространенных проблем в ситуации с бизнесом в жилых домах – незаконная перепланировка. Жаловаться на несогласованную перепланировку или реконструкцию общедомового имущества или нежилого помещения нужно в управляющую компанию и местную жилищную инспекцию, пояснила юрист.

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